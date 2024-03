Khám xét, bắt giam Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Theo Bộ Công an, sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, lệnh khám xét ngay trong ngày 27/3.

Sáng 28/3, Bộ Công an cho biết, ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc. Cả hai ông cùng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cũng trong ngày 27/3, sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh. Ảnh: Xuân H. Theo ghi nhận của PV VietNamNet, ngay trong chiều 27/3, lực lượng công an xuất hiện tại nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ở phố Quang Trung, phường Nông Trang, TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Thông tin từ UBND phường Nông Trang cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 27/3, lực lượng công an và xe biển xanh xuất hiện tại nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ở phố Quang Trung, phường Nông Trang. Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo phường Nông Trang (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) xác nhận, Công an phường có tham gia bảo vệ để các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở khu nhà riêng của ông Hoàng Anh. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã rời khỏi khu vực phố Quang Trung. Lực lượng chức năng có mặt trước nhà riêng của bị can Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc. Ảnh: T.Quân Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết trên tuyến đường Quang Trung (phường Nông Trang, TP Việt Trì). Ảnh: T.Quân Ông Phạm Hoàng Anh (49 tuổi), nguyên quán huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ông từng đảm nhiệm qua nhiều chức vụ như Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. Tháng 9/2017, ông được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ định làm Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hoàng Anh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.