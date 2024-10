Khám phá Xiaomi Buds 5: Thiết kế thanh lịch, thanh âm sắc nét

Xiaomi Buds 5 thu hút mọi ánh nhìn nhờ thiết kế thời thượng, âm thanh sống động và khả năng chống ồn chủ động vượt trội. Thừa hưởng những tinh hoa từ các phiên bản trước, Xiaomi Buds 5 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng và công nghệ tiên tiến. Từ chất âm sắc nét đến khả năng chống ồn chủ động đỉnh cao, model này mang lại trải nghiệm âm nhạc sống động, trọn vẹn. Thương hiệu còn khéo léo tinh chỉnh từng chi tiết nhỏ, sẵn sàng đáp ứng và chinh phục mọi nhu cầu khắt khe của người dùng hiện đại, đưa họ vào không gian âm nhạc đầy mê hoặc. Thiết kế thanh lịch Về hộp sạc, Xiaomi thiết kế nhẹ theo hình dáng hòn sỏi nhỏ gọn. Phía dưới hộp, hãng tích hợp cổng USB-C và nút bấm hỗ trợ kết nối, tạo nên sự tiện lợi cho người dùng. Bản lề hộp sạc được thiết kế chắc chắn, mang lại cảm giác mở đóng mượt mà. Bên trong, tai nghe được đặt dựng đứng, tối ưu hóa thao tác lấy và cất tai nghe một cách dễ dàng. Nhờ có nam châm hút bên trong, tai nghe được giữ cố định, đảm bảo không rơi ra dù ở bất kỳ góc nghiêng nào. Về tai nghe Xiaomi Buds 5, món phụ kiện công nghệ này tựa như tác phẩm tinh xảo, được thiết kế tỉ mỉ để ôm trọn hình dáng từng đường nét của tai, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái như không. Kiểu dáng công thái học không chỉ tôn lên vẻ thanh lịch mà còn giúp tai nghe bám chắc, giảm thiểu áp lực, cho phép âm nhạc len lỏi tự nhiên, đưa thính giả vào không gian sâu lắng. Hơn nữa, cạnh mạ lung linh bắt sáng giúp Xiaomi Buds 5 trở thành phụ kiện thời thượng, hiện đại. Sản phẩm gồm 3 sắc thái ấn tượng: Xám Titan, Đen Khoáng Thạch và Trắng Ceramic, cho người dùng thỏa sức lựa chọn phù hợp với cá tính riêng. Sắc màu Titan trên Xiaomi Buds 5 còn là điểm nhấn hoàn hảo, đồng điệu với các thiết bị khác trong hệ sinh thái như Xiaomi 14T, Xiaomi Smart Band 9 và Xiaomi Watch 2. Qua đó tạo nên sự kết nối liền mạch và cộng hưởng thị giác đầy tinh tế. Chất âm thuần khiết Xiaomi Buds 5 nổi bật với hệ thống loa nam châm kép 11 mm, kết hợp cùng ống loa siêu trầm và công nghệ âm thanh tiên tiến, mang lại âm trầm sâu lắng và dải tần rộng rãi. Lớp phủ polymer đen huyền bí không chỉ làm tăng vẻ cuốn hút mà còn tối ưu hóa âm bổng, tạo nên một không gian âm nhạc cân bằng, thuần khiết tựa sương mai. Thiết bị hỗ trợ mã hóa Qualcomm aptX Lossless, tái hiện âm thanh HD 16 bit/44,1 kHz không suy hao, đạt chuẩn HARMAN AudioEFX, cho phép người nghe đắm chìm vào từng cung bậc âm thanh với độ chính xác và trung thực cao. Mọi chi tiết được truyền tải mượt mà, giữ trọn vẹn cảm xúc. Cụ thể, tai nghe thể hiện tốt độ chi tiết và sự sống động trong giọng hát cũng như nốt trầm mạnh mẽ trong Billie Jean (Michael Jackson), Shape of You (Ed Sheeran) hay Rolling in the Deep (Adele). Xiaomi Buds 5 còn mang đến 5 chế độ âm thanh tùy chỉnh, phù hợp với mọi sở thích và thói quen nghe nhạc. Độ trễ chỉ 73 ms đảm bảo phản hồi nhanh và chính xác, kết hợp cùng thời lượng pin gần 39h, giúp người dùng thoải mái đắm chìm trong âm nhạc suốt cả ngày. Hệ thống 3 micro tích hợp và thuật toán AI khử tiếng ồn cho phép Buds 5 loại bỏ tạp âm một cách hiệu quả, giữ cho cuộc gọi luôn rõ ràng, kể cả trong môi trường ồn ào. Khả năng khử tiếng ồn do gió lên đến 12m/s giúp giọng nói luôn trong trẻo và tự nhiên, dù bạn ở bất kỳ đâu. Tính năng thông minh Dù sở hữu thiết kế nhét nửa tai, song, Xiaomi Buds 5 vẫn tự tin mang đến âm thanh chân thực với công nghệ băng thông rộng thông minh và khả năng khử tiếng ồn chủ động. Qua đó, tai nghe tạo nên không gian tĩnh lặng tuyệt vời cho trải nghiệm nghe ở những nơi công cộng như quán cà phê, trên máy bay… Chưa kể, tai nghe còn hỗ trợ ghi âm lên đến 3h chỉ với một cú chạm. Người dùng cũng có thể bật ghi âm trực tiếp qua ứng dụng Xiaomi Earbuds. Đây là điểm hiếm thấy trên các mẫu cùng phân khúc. Đặc biệt, Xiaomi Buds 5 tương thích hoàn hảo với các thiết bị chung hệ sinh thái Xiaomi HyperOS, mở ra khả năng chụp ảnh và quay video từ xa, giúp người dùng dễ dàng lưu giữ mọi khoảnh khắc quý giá. Tựu trung, Xiaomi Buds 5 không chỉ mang đến âm thanh sống động mà còn khẳng định đẳng cấp với thiết kế công thái học tinh tế. Với thời lượng pin ấn tượng, trải nghiệm âm thanh chân thực được giữ vững mọi lúc, mọi nơi, giúp người dùng đắm chìm trong từng giai điệu trong suốt hành trình khám phá cuộc sống. Hiện tại, tai nghe Xiaomi Buds 5 đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá 2,3 triệu đồng.