Khám phá trụ sở phi thuyền như phim viễn tưởng, giá tỷ USD của Apple

Khác với trụ sở cũ Infinite Loop có phần khép kín và biệt lập, Steve Jobs muốn mang hơi thở thiên nhiên với những mảng xanh lớn, màu nắng và vị gió vào Apple Park, qua đó tạo không gian làm việc thoải mái cho tất cả nhân viên. Cảm hứng này đến với Steve Jobs sau một lần ông đi qua công viên Hyde Park ở London (Vương quốc Anh).

Rất nhiều cây xanh được trồng để tạo mảng xanh trong khuôn viên trụ sở

Khu vực bên trong Apple Park bao gồm: khán phòng trên đồi Steve Jobs Theater sức chứa 1000 người, bãi đỗ xe, thanh hấp thụ chống động đất, hầm lát gạch dẫn từ đường vào The Ring. Ngoài ra còn có khu vực tập thể thao, hệ thống thông gió, những cửa kính và các tấm pin năng lượng khổng lồ và công viên siêu rộng lớn. Hầu hết các khu vực tại Apple Park đều không mở cửa cho người lạ, ngoại trừ nhà hát, trung tâm cho khách tham quan và Apple Store.

Khu vực Apple Store đón tiếp khách tham quan và mua sắm

Sơ đồ các khu vực chính của Apple Park gồm 1. Khán phòng trên đồi; 2. Bãi đỗ xe; 3. Thanh hấp thụ chấn động; 4. Hầm lát gạch dẫn từ đường vào The Ring; 5. Khu vực tập thể thao; 6. Cơ chế thông gió tự nhiên của The Ring; 7. Tấm pin năng lượng mặt trời ; 8. Những cửa kính khổng lồ. 9. Công viên bên trong The Ring.