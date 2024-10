Khám phá Toyota Camry 2025 vừa được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024

Toyota Camry 2025 vừa được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 (VMS 2024), hãng xe Nhật Bản mang đến cho người dùng 3 phiên bản, bao gồm 2 phiên bản Hybrid và một phiên bản động cơ xăng truyền thống. Với mức giá khởi điểm dự kiến từ 1,2 tỷ đồng. Gian hàng của Toyota tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 đã gây ấn tượng mạnh với khách tham quan nhờ thiết kế độc đáo và đầy sáng tạo, thể hiện rõ thông điệp "BEYOND ZERO." Với tầm nhìn hướng tới một tương lai xanh và bền vững, Toyota đã mang đến hình ảnh không chỉ về những mẫu xe mới, mà còn là sự cam kết về giảm thiểu khí thải và phát triển công nghệ thân thiện với môi trường. Mức giá dự kiến được Toyota Việt Nam đưa ra với 3 phiên bản của Toyota Camry 2025 như sau: Phiên bản Xăng 2.0 Q: 1,220 tỷ đồng; Phiên bản Hybrid 2.5 HEV Mid: 1,46 tỷ đồng; Phiên bản Hybrid 2.5 HEV TOP: 1,53 tỷ đồng... Toyota Camry 2025 đã ghi dấu ấn trong mắt khách tham quan với những nâng cấp về mặt ngoại thất, giúp chiếc sedan có dáng vẻ thể thao và năng động, trẻ trung hơn. Lưới tản nhiệt hẹp, chạy gọn giữa hai cụm đèn pha sắc sảo, đi cùng với dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ "C’’. Thân xe nổi bật với la-zăng kích cỡ lớn có cách tạo hình đa chấu phay xước hai tông màu sang trọng. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu có khả năng tự động gập/chỉnh điện tích hợp đèn xi nhan LED, tay nắm cửa mạ crom. Phía đuôi sau của Camry 2025, có thiết kế ăn nhập với phần đầu xe, nổi bật trong đó là cụm đèn hậu LED hình chữ ''C'' kéo tràn vào tận cốp xe. Xe sở hữu kích thước DxRxC lần lượt là 4.920 mm, rộng 1.840 mm, cao 1.445 mm, chiều dài cơ sở 2.825 mm, khoảng sáng gầm xe 135mm. So với phiên bản tiền nhiệm, Camry mới dài hơn 35 mm, thấp hơn 10 mm, với tất cả những thông số trên, mẫu Sedan hạng D mới của Toyota hứa hẹn sẽ đem tới cho người dùng một không gian vô cùng rộng rãi. Không chỉ cải tiến về mặt thiết kế và thông số kích thước, Camry 2025 còn được trang bị nhiều tính năng tiện nghi cao cấp. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, cùng với màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) 10 inch, mang đến trải nghiệm công nghệ hiện đại, tối ưu sự tiện lợi cho người lái. Các trang bị khác bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, dàn âm thanh JBL 6 loa, sạc không dây, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động... Vô lăng bọc da cao cấp, tích hợp hàng loạt các nút bấm vật lý như: Tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay và các nút chức năng trong gói Toyota Safety Sens. Bên cạnh đó, vô lăng cũng được trang bị lẫy chuyển số giúp người có những trải nghiệm thể thao. Không gian nội thất hàng ghế thứ 2 cũng được nhiều khách thăm quan đánh giá cao, vì góc độ tiện dụng và có khả năng ngả lưng thoải mái. Phía sau, xe được trang bị cửa gió điều hoà, cổng sạc type-c, bệ tỳ tay trung tâm, móc cố định ghế trẻ em isofix. Về khả năng vận hành, phiên bản Hybrid 2.5 được trang bị động cơ xăng 2.5L kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất đạt 230 mã lực. Hệ thống này không chỉ mang lại hiệu suất ấn tượng mà còn giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số e-CVT cùng hệ dẫn động cầu trước giúp tối ưu hóa khả năng vận hành và đảm bảo sự ổn định trong mọi điều kiện đường xá. Pin Hybrid trên Camry 2025 được chuyển từ dạng Ni-MH sang Lithium-ion với kích thước pin nhỏ gọn hơn, trọng lượng nhẹ hơn và công suất cao hơn. Do đó, mang lại khả năng tăng tốc vượt trội. Còn động cơ 2.0L trên Camry mới vẫn là loại cũ với công suất 170 mã lực. Camry 2025 cũng được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0 với nhiều tính năng tiên tiến như cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động, hỗ trợ phanh trước va chạm, cảnh báo chệch làn đường và hệ thống điều khiển hành trình thích ứng có khả năng tự giảm tốc khi vào cua. Với những cải tiến toàn diện từ thiết kế đến công nghệ, Toyota Camry 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu sedan hạng D hàng đầu trên thị trường. Tại Việt Nam, Toyota Camry cạnh tranh với các đối thủ: Mazda6, Kia K5, Honda Accord,...