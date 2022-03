Khám phá sức mạnh dàn vũ khí hạt nhân uy lực của Nga

Vũ khí hạt nhân là một vũ khí mạnh ở mức độ hủy diệt, với sức tàn phá khủng khiếp khác biệt hoàn toàn so với những loại bom hay chất nổ thông thường. Không những vậy, một yếu tố hủy diệt nữa của bom hạt nhân mà chúng ta không thể nhìn thấy, nghe hay cảm nhận được, đó chính là bức xạ.

Năm 2020, Tổng thống Vladimir Putin đã thông qua các nguyên tắc cơ bản của chính sách răn đe hạt nhân của Nga. Moscow khẳng định chính sách hạt nhân của nước này mang tính phòng vệ.

Học thuyết của Nga đã vạch ra những kịch bản có thể dẫn tới việc họ cân nhắc "bấm nút" vali hạt nhân.

Theo đó, Nga sẽ hành động nếu có tên lửa đạn đạo được bắn vào lãnh thổ của Nga hoặc đồng minh; khi đối thủ sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Nga ; hoặc tấn công vào địa điểm vũ khí hạt nhân của Nga; hoặc thực hiện đòn tấn công đe dọa sự tồn tại của nhà nước Nga.

Nga cũng đặt ra các tình huống mà nước này sẵn sàng áp dụng các biện pháp có tính cực đoan, gồm việc họ "nhận được các thông tin đáng tin cậy về việc có tên lửa đạn đạo triển khai để tấn công lãnh thổ Nga và các đồng minh", cũng như "đối thủ triển khai vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm vào Nga và các đồng minh".

Ngoài ra, lệnh triển khai vũ khí hạt nhân sẽ được đưa ra khi có một "cuộc tấn công của đối thủ nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga, trong đó việc các cơ sở này bị phá hủy có thể gây gián đoạn phản ứng hạt nhân" của Nga; hoặc các hành động gây hấn bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa sự tồn tại của nước Nga.

Theo hãng tin Al Jazeera, không có bất cứ tiêu chí nào được nêu trên phù hợp với các diễn biến thực tế đang diễn ra ở Ukraine. Hơn nữa, Nga đã cùng 4 thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng Một đã ký một văn bản khẳng định rằng "một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ nên được tiến hành".

Vì vậy, theo các chuyên gia, việc ông Putin chuyển sang trạng trái “răn đe hạt nhân” là một cách để gia tăng áp lực lên Ukraine và các quốc gia ủng hộ Kiev, nhằm đạt được các giải pháp thuận cho lợi ích của Moscow về vấn đề này.

Viễn cảnh về cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang và biến tướng thành một cuộc chiến tranh hạt nhân cũng khó có thể xảy ra.

Ông Matthew Bunn, giáo sư tại trường Harvard Kennedy, nhận định rằng, trong bối cảnh Nga đang chiếm được nhiều lợi thế hơn so với quân đội Ukraine, Mỹ và các đồng minh NATO không gửi quân đến can thiệp thì ông Putin không có nhiều lý do để sử dụng vũ khí hạt nhân.

Dù vậy, quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đang khiến phần còn lại của thế giới rơi vào tình trạng báo động, bởi bất cứ một tính toán sai lầm nào, dù là vô ý hay có chủ ý, từ phía Nga, Ukraine hay phương Tây đều có thể khiến thế giới rơi vào tình trạng bất ổn hơn bao giờ hết.