Khám phá "sắc màu" cùng họa sĩ Văn Dương Thành và Julia Oh (Hàn Quốc)

Đây là cuộc đối thoại đầy thú vị giữa họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam Văn Dương Thành và họa sĩ Julia Oh đến từ Hàn Quốc thông qua tác phẩm nghệ thuật đa dạng màu sắc, chất liệu và đề tài. Bằng nghệ thuật hội hoạ, hai nghệ sĩ đã cất lên tiếng nói miêu tả cuộc sống xung quanh. Triển lãm là dịp để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc, cũng như là cơ hội để người dân Việt Nam tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc qua hội họa.

Họa sĩ Julia Oh là một họa sĩ sơn dầu tài năng đến từ Hàn Quốc. Đây cũng là lần thứ 4 Julia Oh triển lãm tranh tại Việt Nam và là lần thứ 2 kết hợp với họa sĩ Văn Dương Thành. 30 tác phẩm của Họa sĩ Julia Oh tại triển lãm có chủ đề về hoa lá, cỏ, sông hồ, núi, ánh mặt trời. Đó là bức Sương mù trên đỉnh Seoraksan, Bình minh trên núi Maisan, hoàng hôn tại Tongyeong, bình minh giữa sắc xuân...hay đến Hồ Hoàn kiếm mùa thu, Sapa... của Việt Nam.