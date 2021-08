Khám phá những đỉnh núi linh thiêng hút khách thập phương nhất Việt Nam

Núi Ngàn Nưa

Cách thành phố Thanh Hóa khoảng 30km, thuộc địa phận huyện Triệu Sơn, tọa lạc một quần thể gồm các ngọn núi lớn nhỏ trùng điệp phân bổ đều khắp trên một diện tích rộng 55 km2, được người dân gọi là Ngàn Nưa. Đỉnh cao nhất của Ngàn Nưa là Am Tiên, có độ cao cách mặt nước biển khoảng hơn 500m. Tại đây vào năm 248, Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa đã cho dựng một ngôi chùa công đức lấy tên "Bích Vân Cung Tự", tục gọi là chùa Am Tiên. Sau này, người dân trong vùng để tưởng nhớ công ơn của Vua Bà và các tướng lĩnh, đã lập đền thờ Bà Triệu dưới chân núi Nưa, đồng thời xây dựng, khôi phục di tích Am Tiên trên đỉnh núi.

Trên đỉnh Ngàn Nưa, ngoài Am Tiên là nơi thờ Thánh Mẫu, thờ Phật… còn có nhiều địa điểm kỳ bí như bàn cờ Tiên được lưu truyền là nơi các tiên ông thấy cảnh đẹp thường lui tới thượng cờ, ngồi ngắm núi sông làng mạc, cho đến bây giờ vẫn còn dấu tích được gìn giữ và bảo tồn. Hay chuyện giếng Tiên không bao giờ cạn, ai tới giếng cầu xin nước về uống sẽ gặp được nhiều may mắn…