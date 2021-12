Khám phá loạt điểm đến hút hồn khi ghé thăm "bạn hàng xóm" Lào

Nét hoang sơ của Vang Vieng toát lên từ màu xanh của cây cối và dòng sông quanh năm nước chảy êm đềm uốn mình quanh những dãy đá vôi. Ngay khi vừa đặt chân tới Vang Vieng, nhiều người thường ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho thị trấn nhỏ bé này, chơi trên sông tưởng chừng rất bình thường nhưng lại là đặc sản rất nổi tiếng khi du khách nghĩ về nó.

Pakse tỉnh Champasack

Champasack có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng về rừng, đồng bằng, cao nguyên. Đất đai màu mỡ thuận lợi để phát triển nông nghiệp, nơi đây được coi là một trong những vựa lúa lớn nhất của Lào. Champasak còn là một địa chỉ du lịch hấp dẫn với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Đền Wat Phou, thác Khone Phapheng, thác Phasom và thủ phủ là Pakse.

Nổi bật trong các di tích lịch sử tại đây là quần thể đền Wat Phu - di sản văn hóa do UNESCO công nhận vào năm 2001. Wat Phu là tuyệt tác kiến trúc hòa quyện với hai tôn giáo là Phật Giáo Nguyên Thủy và đạo Hindu từ Ấn Độ, và ngày nay, đây là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử lâu đời nhất về cuộc sống của dân tộc Lào từ lâu đời. Ngoài ra, Paske còn sở hữu một tuyệt tác kỳ diệu của thiên nhiên, đó là Khone Phapheng - thác nước hùng vĩ nhất Đông Nam Á.

Hang động Tham Khoun Ex

Tham Khoun Ex hay còn được gọi với tên Ex Bang Fai, là hang động sông rộng lớn nằm cách xa tỉnh Khammouane miền Trung nước Lào. Hang Tham Khoun Ex là một đoạn ngầm của dòng sông Ex Bang Fai, là một trong những hang động sông lớn nhất thế giới với những hang động khổng lồ cao 120 m, rộng 200 m và có nhiều cấu tạo địa chất đầy ấn tượng.

Lối vào hang động có mái vòm cao 60m ở khu vực rộng lớn như một kháng đài vòng cung hình bậc thang cao hơn 150m. Các khúc sông trong hang động rộng khoảng 76m và cao 53m, nhưng ở một số khu vực rộng có nơi vượt quá 100m. Chiều dài khúc sông lớn nhất được phát hiện là 200m. Đường thông qua hang sâu khoảng 4 - 12m. Nhiều nơi có măng đá và thạch nhũ cao hơn 20 m và có một ít ngọc trai được tìm thấy trong hang với đường kính 32 cm.