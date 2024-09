Khám phá Kia Carnival 2025 vừa ra mắt, thiết kế mới sang trọng, bổ sung ADAS 2.0

Thaco Auto chính thức ra mắt Kia New Carnival – mẫu MPV với ngôn ngữ thiết kế mới “Opposites United”. Xe được nâng cấp toàn diện, trang bị tiện nghi hiện đại và hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS 2.0, tích hợp nhiều tính năng thông minh. Mức giá khởi điểm từ 1,299 tỷ đồng. Kia New Carnival phiên bản Signature Ở thế hệ mới của Kia New Carnival không chỉ nổi bật với thiết kế sang trọng mà còn mang đến nhiều tiện nghi cao cấp và công nghệ hiện đại. Ngôn ngữ thiết kế mới mang tên "Opposites United" với phong cách "Modern Boldness" tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ, thể thao nhưng vẫn sang trọng. Kia New Carnival áp dụng các đường nét thiết kế táo bạo, tạo nên dáng vẻ bề thế và mạnh mẽ. Xe nổi bật với hệ thống đèn LED "Star-map" mang lại nhận diện thương hiệu cao, cùng mặt ga-lăng hình mũi hổ mở rộng, được mạ chrome tinh tế. Thân xe với các đường gân nổi bật, kết hợp cùng mâm xe 19 inch thiết kế 3D theo phong cách tương lai. Xe sở hữu kích thước DxRxC lần lượt là 5,155 x 2,010 x 1,775mm, chiều dài cơ sở 3,090mm, thông số này chắc chắn sẽ đem lại cho hành khách bên trong xe một không gian rộng rãi thoáng đãng. Phần đuôi xe được thiết kế đầy sức lôi cuốn với cụm đèn hậu LED tràn sang hai bên với tên gọi "Star-map" tạo hiệu ứng mạnh mẽ khi nhìn vào ban đêm. Xe vẫn được trang bị cửa lùa điện hai bên, giúp các hành khách thuận tiện trong quá trình ra vào xe. Xe được trang bị màn hình cong Panoramic độc đáo trong phân khúc, kết hợp giữa cụm đồng hồ tốc độ và màn hình giải trí AVN 12,3 inch, tích hợp các công nghệ giải trí tiên tiến như kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh BOSE 12 loa cao cấp mang lại trải nghiệm âm thanh sống động. Hệ thống đèn viền nội thất dạng LED kéo dài xuyên suốt khoang lái, tùy chỉnh 64 màu theo sở thích, giúp người ngồi bên trong xe có cảm giác sang trọng. Kia New Carnival sở hữu hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập với bảng điều khiển bằng phím cảm ứng hiện đại. Hàng ghế 2 được trang bị thêm nút điều khiển điều hòa độc lập, bố trí thêm cửa gió cho hàng ghế thứ 3. Những tiện ích cao cấp mà Kia New Carnival thế hệ mới được trang bị như rèm che nắng, cửa sổ trời đôi hoạt động độc lập, cổng sạc nhanh USB Type-C cho tất cả các hàng ghế, khởi động xe từ xa, và gương chiếu hậu chống chói ECM, đóng/ mở cửa và khởi động từ xa bằng chìa khóa smartkey, ... Toàn bộ ghế trong xe sử dụng vật liệu da cao cấp, có đục lỗ thoáng khí với tính năng chỉnh điện, sưởi, và làm mát, đảm bảo sự thoải mái tối đa cho người dùng. Hàng ghế trước ở vị trí ghế lái chỉnh điện 12 hướng và nhớ 2 vị trí; ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng. Trên phiên bản 7 chỗ với 2 ghế thương gia cao cấp trang bị tính năng chỉnh điện, chế độ ngả lưng ghế cao cấp 1 chạm tích hợp sưởi, làm mát kết hợp chế độ thư giãn thiết lập tư thế nằm không trọng lực. Trên phiên bản 8 chỗ được thiết kế 3 ghế linh hoạt , hàng ghế này có thể trượt tới/lui để tạo lối đi lên xuống rộng rãi cho người ngồi hàng ghế sau hoặc xoay 180 độ để kết hợp với hàng ghế 3 tạo thành không gian hội họp, làm việc. Ghế trung tâm có thể gập thành bệ tỳ tay hoặc tháo rời để tạo lối đi. Trên thế hệ mới, xe được sử dụng nền tảng khung gầm N3 Platform được tinh chỉnh giúp xe vận hành êm ái và ổn định hơn. Hệ thống treo trước McPherson và treo sau liên kết đa điểm được tinh chỉnh giúp xe vận hành êm ái trên mọi địa hình. Hệ thống phanh lớn hơn và thân xe gia cố bằng thép cường lực tạo sự an toàn và ổn định. Với hệ thống an toàn ADAS 2.0, Kia New Carnival được trang bị với nhiều tính năng thông minh như: Hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA 2.0, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi RCCA, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe, cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường - di chuyển theo làn đường. Ngoài ra, xe còn có tính năng cảnh báo người lái mất tập trung và hệ thống camera 360, 8 túi khí an toàn xung quanh xe. Tại Việt Nam, Kia New Carnival có hai nhóm phiên bản sử dụng động cơ Diesel 2.2 Smartstream sản sinh ra 199 mã lực và 440 Nm, hộp số tự động 8 cấp đi kèm 4 chế độ lái Normal / Eco / Sport / Smart dành cho tất cả các cấu hình 7 chỗ và 8 chỗ. Phiên bản cao cấp nhất là Signature, được thiết kế dành cho gia đình và doanh nhân. Xe có tới 10 màu ngoại thất và được áp dụng chính sách bảo hành 05 năm hoặc 150.000 km.