Khám phá Honda City Special Edition giới hạn 99 chiếc

Mitsubishi Motor Việt Nam vừa giới thiệu Triton thế hệ thứ 6 với 3 phiên bản, trong đó Triton 2WD AT Premium (một cầu) có giá 782 triệu đồng, rẻ hơn bản hai cầu Athlete 142 triệu đồng. Vậy, phiên bản AT Premium có gì khác biệt so với bản cao nhất là Athlete.