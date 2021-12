Khám phá hòn đảo xinh đẹp vốn là nguồn cảm hứng của bộ phim hoạt hình Tangled

Hầu hết các công trình của hòn đảo được xây dựng bằng đá granite, chỉ có một số tu viện được làm bằng đá vôi. Bên trong tu viên bạn có thể chiêm ngưỡng những bức tượng hay những hình điêu khắc hết sức cầu kỳ, trong đó có bức tượng Michel đang chiến đầu với con rồng hung ác, hay bức phù điêu ghi lại hình ảnh Tổng lãnh thiên thần Michel chạm vào đầu giám mục để ghi dấu, cùng bức tranh The Meeting Held on Three Deaths and the Three Lives được điêu khắc trên tường từ thế kỷ 13.

Bức phù điêu Tổng lãnh thiên thần Michel.

Ẩn mình dưới chân tu viện trên con phố chính, nhà thờ giáo xứ Église Saint-Pierre (Nhà thờ St Peter) là một viên ngọc nhỏ thường bị du khách bỏ qua. Khi tu viện được mở cửa rộng rãi với công chúng vào thế kỷ 19, nhà thờ đã trở thành tâm điểm của các cuộc hành hương đến Mont Saint-Michel.