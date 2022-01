Khám phá điều đặc biệt bên trong túi của kangaroo mẹ

Mặc dù nhiều loài thú có túi nuôi con non của chúng trong túi như opossum, quỷ Tasmania và thậm chí cả gấu túi, nhưng kangaroo chắc chắn là loài đặc trưng, quen thuộc với nhiều người hơn cả. Vậy bên trong chiếc túi của kangaroo sẽ như thế nào?

Rick Schwartz, giám sát viên chăm sóc động vật và là phát ngôn viên quốc gia của Sở thú San Diego cho biết chiếc túi của kangaroo giống như một chiếc áo hoodie mặc ngược. Phần mũ của áo là túi và dây rút là các cơ của mẹ để đóng và mở nó. Schwartz cho biết: “Chiếc túi sẽ mở ra một chút nếu kangaroo mẹ muốn".

Bên trong chiếc túi là kết cấu của da chuột túi, nhưng không có lông. Schwartz nói rằng nó mềm và có thể so sánh với da ở bên trong cổ tay của một người. Bên trong túi rất ấm, tương đương với nhiệt độ cơ thể của mẹ khoảng 40,5 độ C. Do vậy, kangaroo con có thể bị đổ mồ hôi khi ở trong đó.