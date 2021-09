Khám phá cuộc sống dưới biển xanh sâu thẳm qua giải thưởng Nhiếp ảnh đại dương

Khi cả bố và mẹ đều đi kiếm ăn, những chú chim cánh cụt con Hoàng đế nhỏ ở Nam Cực tụ tập thành đám nhỏ để giữ ấm đã mang đến chiến thắng ở hạng mục Tập thể cho nhiếp ảnh gia Stefan Christmann.

Giải thưởng do Cộng đồng bình chọn thuộc về nhiếp ảnh gia người Úc Phil de Glanville với tác phẩm chụp vận động viên lướt sóng Jack Robinson cưỡi trên đường đua nổi tiếng 'The Right' ở Tây Úc, một trong những nơi có sóng lớn nhất thế giới

Hạng mục Bảo tồn đại dương với tác phẩm về chú cá chình đã chết sau khi vướng vào một lưỡi câu. Nhiếp ảnh gia Kerim Sabuncuoglu từ Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng xác con cá này đã bị bỏ lại cùng với dây và cần câu.

Dẫn đầu trong hạng mục Khám phá đại dương là nhiếp ảnh gia Martin Broen người Mỹ. Bức ảnh được anh chụp trong một chuyến khám phá hang động tự nhiên của cenote Dos Pisos ở Quintana Roo (Mexico).

Bức ảnh chụp một con rùa biển xanh mới nở ở gần đảo Heron, Úc, "thận trọng nổi lên trên mặt nước, ngước lên bầu trời đầy những chim háu đói". Tác phẩm của Hannah Le Leu này đã giành Giải Nhiếp ảnh gia đại dương trẻ .