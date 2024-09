Khám phá cung hoàng đạo có tài chính tươi sáng trong tuần mới

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu gặp nhiều may mắn, Bọ Cạp giàu lên, Cự Giải và Song Tử nhận tin bất ngờ. Hãy cùng trang Velida tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 30-9 đến ngày 6-10. Bạch Dương (21.3 – 19.4) Có thể nói đây đây là một tuần khá thuận lợi với Bạch Dương. Nếu đang thực hiện dự án nào đó, Bạch Dương sẽ nhận được tin vui vào cuối tuần. Không chỉ công việc tốt đẹp, tình hình tài chính của Bạch Dương cũng rất thông thuận. Một số Bạch Dương có thể nhận tin thừa kế tiền bạc hay tài sản từ người thân đã mất. Tuy nhiên, trong công việc, nam Bạch Dương nên tránh đối đầu với cấp trên hoặc khách hàng. Tuần mới cũng là thời điểm thuận lợi cho mọi thứ liên quan đến trẻ em của Bạch Dương. Kim Ngưu (20.4 – 20.5) Đây là một tuần đầy may mắn với Kim Ngưu, nhất là về sự nghiệp. Có khả năng là trong 7 ngày này, Kim Ngưu sẽ nhận được nhiều đề xuất hoặc thông tin quan trọng liên quan đến công việc. Kim Ngưu cũng sẽ gặp sự kiện bất ngờ, mở ra nhiều cơ hội mới cho cung hoàng đạo này. Ngoài ra, Kim Ngưu có thể một chuyện gì đó xảy ra, khiến cung hoàng đạo này phải bàn bạc và đưa ra quyết định liên quan đến nhà cửa. Song Tử (21.5 – 21.6) Tuần mới này, Song Tử sẽ có xung đột hoặc tranh cãi liên quan đến tài sản của cung hoàng đạo này hoặc của một người nào đó trong gia đình. Thế nhưng, tuần mới không quá ảm đạm, một số Song Tử nhận được cơ hội việc làm bất ngờ. Một số Song Tử cũng có thể nhận tin bất ngờ từ đồng nghiệp hay hàng xóm. Trong 7 ngày này, Song Tử có thể nghe tin mang thai hay sự ra đời của một đứa trẻ nào đó. Cự Giải (22.6 – 22.7) Trong tuần này, Cự Giải khá bận rộn với công việc kinh doanh, họp hành, dự án mới… Lời khuyên dành cho Cự Giải là kiên nhẫn và quan sát. Một số thứ trong cuộc sống cần thời gian phát triển. Cự Giải sẽ nhận được lời mời hoặc lời đề nghị, nhưng không nên vội vàng chấp nhận, vì tình hình có thể thay đổi hoàn toàn khác. Cung hoàng đạo này có thể nhận tin bất ngờ liên quan đến trẻ em hoặc những người trẻ tuổi. Sư Tử (23.7 – 22.8) Tình hình tài chính của Sư Tử trong tuần mới không ổn định. Do đó, cung hoàng đạo này nên bình tĩnh, suy nghĩ và lập kế hoạch kỹ lưỡng. Trong công việc, Sư Tử hoàn toàn có thể tin tưởng đồng nghiệp, đối tác hoặc cấp trên. Có thể nói đây là một tuần của tinh thần đồng đội, cùng nhau làm việc và cùng chinh phục mục tiêu. Khả năng giao tiếp, xử lý khéo léo trong mọi tình huống sẽ giúp Sư Tử ghi điểm trong lòng mọi người.

Xử lý khéo léo sẽ giúp cung hoàng đạo Sư Tử tạo ấn tượng tốt với mọi người. Ảnh: Pizza Time Xử Nữ (23.8 – 22.9) Đây không phải là một tuần dễ dàng đối với Xử Nữ. Cảm xúc sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định và hành động của Xử Nữ. Vì vậy, đừng để bản thân lãng phí thời gian vào những thứ không quan trọng vào lúc này. Hãy cố gắng cân bằng và tạo ra bầu không khí hòa hợp xung quanh mình. Trong công việc, những bình luận hoặc hành động của đồng nghiệp hoặc khách hàng có thể gây ra căng thẳng. Thiên Bình (23.9 – 23.10) Đây là một tuần để Thiên Bình nhìn lại những chuyện đã qua. Do đó, hãy nói chuyện với những người quan trọng về các kế hoạch và mục tiêu của bản thân. Lắng nghe góp ý của họ để có tính toán đúng đắn. Ở chỗ làm, Thiên Bình gặp nhiều chuyện căng thẳng. Cho nên, có khả năng cung hoàng đạo này khó kiểm soát cảm xúc. Những người mới quen trong tuần này sẽ có một sứ mệnh nào đó trong cuộc sống của Thiên Bình. Bọ Cạp (24.10 – 21.11) Thu nhập của Bọ Cạp trong tuần mới khá tốt, gặp nhiều cơ hội kiếm thêm tiền. Bọ Cạp trải qua một sự kiện bất ngờ cùng với đồng nghiệp hoặc khách hàng. Một số Bọ Cạp có thể phải đưa ra quyết định liên quan đến việc đi lại hoặc chuyển chỗ ở. Những quyết định như vậy có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của cung hoàng đạo này. Trong tuần, Bọ Cạp sẽ trò chuyện thẳng thắn nhưng không dễ dàng với một người quan trọng. Nhân Mã (22.11 – 21.12) Nhân Mã có thể gặp khó khăn trong tuần mới nhưng không quá đáng lo. Một cuộc gặp gỡ hoặc cuộc trò chuyện với một người quan trọng sẽ khiến Nhân Mã vững tâm hơn. Những Nhân Mã làm về tài chính nên hành động, xử lý công việc cẩn thận. Việc gặp gỡ, làm quen bạn mới sẽ giúp cung hoàng đạo này vui vẻ hơn. Một chuyến đi với gia đình cũng giúp Nhân Mã vực dậy tinh thần. Ma Kết (22.12 – 19.1) Ma Kết, hãy bước ra khỏi vùng an toàn và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Từ nay đến cuối năm, 12 con giáp nên làm gì để mọi chuyện hanh thông?

Lúc đầu, Ma Kết có thể cảm thấy lo lắng, thậm chí là mất ổn định. Nhưng không lâu đâu! Miễn Ma Kết tin tưởng vào khả năng của mình, cung hoàng đạo này sẽ gặt hái thành công, đạt kết quả tốt. Rất có thể Ma Kết nhận tin vui hoặc lời đề nghị dẫn đến sự thay đổi thú vị trong tương lai. Ngoài ra, Ma Kết cũng có thể có cuộc chia tay bất ngờ. Bảo Bình (20.1 – 18.2) Bảo Bình có thể bị cuốn vào những tình huống phức tạp trong cuộc sống của bạn bè, đồng nghiệp hoặc hàng xóm. Thêm nữa, phát sinh những tình huống bất ngờ liên quan đến tiền bạc, có thể khiến Bảo Bình rơi vào khó khăn tạm thời. Tuy nhiên, chuyện tình cảm khá thuận lợi, Bảo Bình sẽ gặp người hợp ý trong hoàn cảnh bất ngờ. Song Ngư (19.2 – 20.3) Trong tuần mới, Song Ngư phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng liên quan đến nhà cửa hoặc người thân. Trong số đó, một vài quyết định khiến cung hoàng đạo này phải chi tiền. Một số Song Ngư bị vướng kiện tụng liên quan đến tài sản. Bảy ngày này, hãy giữ đồ đạc cá nhân cẩn thận và chú ý đến sức khỏe, nhất là răng miệng. Theo NLĐ