Khám phá bí ẩn về ấn cổ hơn 500 năm được tìm thấy khi đi thăm ruộng

Bên cạnh đó cũng xây dựng phương pháp phòng, chống cháy nổ, trộm cắp, các nguy cơ gây hại, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia.

Bảo vật quốc gia "Ấn Tuần phủ Đô tướng quân" từ khi được công nhận tới nay luôn nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh Quảng Bình. Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh này đã chỉ đạo, đôn đốc đơn vị quản lý, trực tiếp là Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình thực hiện sắp xếp kho bảo quản riêng biệt, lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 và thường xuyên bảo dưỡng định kỳ…

Lãnh đạo Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình, cho hay đã sắp xếp bảo vật ở kho riêng biệt, đảm bảo các điều kiện bảo quản về độ ẩm, nhiệt độ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng hiện vật theo đúng các quy định.

Liên quan đến việc ấn bảo vật quốc gia thời gian dài bảo quản trong kho, chưa được trưng bày, lãnh đạo Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình, lý giải do chưa có tủ đảm bảo an toàn. Trong thời gian tới, địa phương sẽ làm tủ chuyên dụng để trưng bày hiện vật, bảo quản bảo ấn một cách an toàn, tránh các nguy cơ hư hại, mất cắp.

Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình luôn dành một phần ảnh, bài viết giới thiệu về bảo vật quốc gia "Ấn Tuần phủ Đô tướng quân" trên trang thông tin điện tử. Đơn vị cũng ưu tiên số hóa nhằm quảng bá giá trị bảo vật đến với đông đảo quần chúng.

Bên cạnh "Ấn Tuần phủ Đô tướng quân", Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình còn trưng bày hơn 15.000 tranh ảnh, hiện vật liên quan đến văn hóa Quảng Bình thuộc nhiều thời kỳ, lịch sử, văn hóa địa phương này.

Nội dung: Tiến Thành

Thiết kế: Tuấn Huy