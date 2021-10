Khám phá 8 lễ hội Halloween thú vị trên khắp thế giới

Đầu tiên, ngày lễ Día de Muertos, hay Day of the Dead ở Mexico không phải là một phiên bản của Halloween - nhưng hai sự kiện có những điểm tương đồng. Ngày của người đã khuất rơi vào ngày 1 và 2 tháng 11 trùng với Ngày của các vị thánh và các linh hồn trong lịch Thiên chúa giáo. Khác với Halloween, Day of the Dead là một lễ kỷ niệm sôi động và đầy màu sắc dành cho những người thân yêu đã mất. Hoạt động này tương tự như ngày rằm tháng 7 ở Việt Nam chúng ta.

Một trong những cách tốt nhất để trải nghiệm ​​Día de Muertos là chiêm ngưỡng cuộc diễu hành ở Thành phố Mexico .

Ảnh: David JC / Shutterstock

All Hallows 'Eve ở Anh

All-hallows-eve ở Anh kết hợp của lễ hội Gaelic cổ đại của Samhain và văn hóa La Mã. Ở Anh, Halloween chủ yếu được tổ chức bằng cách kể những câu chuyện ma, thắp nến bên trong các loại rau củ rỗng ruột (cây đu đủ và bí ngô).

Đặc trưng và thú vị nhất là trò chơi Apple bobbing hay dunking: người ta sẽ để các trái táo trôi nổi trong bồn tắm hoặc trong một chậu nước lớn và những người tham gia phải dùng răng gắp trái táo ra mà không được sử dụng tay chân hay bất cứ dụng cụ nào. Để tránh gian lận, người ta thường trói hai tay của những người chơi thật chặt ra đằng sau lưng.

Ảnh: Lysikova Irina / Shutterstock.com