Khám phá 5 thiên đường ẩm thực trong tháng ăn chay

Hội An (Quảng Nam) - Điểm đến của những món ăn nức mũi

Phố cổ Hội An quyến rũ du khách bằng những ngôi nhà cổ kính, các khách sạn nhỏ nhắn mang phong cách cổ điển đặc trưng và những tiệm may đo nổi tiếng bên con sông Hoài. Bên cạnh vẻ đẹp mang tính biểu tượng và vượt thời gian, Hội An còn là điểm đến lý tưởng cho khách ăn chay bởi các món ăn địa phương độc đáo và thơm ngon.

Nơi đây là quê hương của món cơm gà Hội An phiên bản chay và mì Quảng chay - những món ăn vừa đẹp mắt, vừa mang hương vị tinh tế và nhẹ nhàng. Các món ăn dân dã khác của Hội An như cao lầu hay bánh bao bánh vạc cũng có phiên bản chay. Trong lúc chiêm ngưỡng những ngôi nhà tường vàng cổ kính và mua quà lưu niệm từ các cửa hàng thủ công mỹ nghệ, đừng quên nghỉ ngơi và làm dịu cơn khát với “nước mót Hội An” - thức uống thảo mộc nổi tiếng được làm từ những nguyên liệu tự nhiên tươi mát.

Thừa Thiên Huế - Ẩm thực cung đình

Sở hữu nền ẩm thực cung đình, cố đô Huế mang đến nhiều lựa chọn phong phú với các món ăn chay thơm ngon, bổ dưỡng. Người dân Huế cũng có thói quen ăn chay thường xuyên, nên ẩm thực chay của Huế rất đặc sắc, mang đậm nghệ thuật tinh túy và cầu kỳ.