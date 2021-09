Khám phá 2 khách sạn phong cách Đông Dương độc đáo tại Việt Nam

Nhấn để phóng to ảnh

Nhấn để phóng to ảnh

Nhấn để phóng to ảnh

Nghệ thuật và kiến trúc cổ điển được tôn vinh ở mọi ngóc ngách trong khách sạn Capella Hanoi. Đơn cử như 4 bức tượng lớn cực kỳ ấn tượng được Bill Bensley gọi tên là Carotids được đặt ngay sảnh chờ thang máy, một nét kiến trúc rất đặc trưng của thiết kế nhà hát vào thời kỳ hoàng kim.

Nhấn để phóng to ảnh

Auriga Spa lại khiến du khách mãn nhãn bởi những chi tiết hoa văn vương giả theo kiến trúc hoàng gia Việt Nam kết hợp độc đáo cùng các gam màu nhiệt đới hút mắt. Kiến trúc có một không hai này đã đưa Auriga Spa vừa lọt vào danh sách đề cử của giải thưởng AHEAD Awards 2021 cho Spa có thiết kế đẹp nhất châu Á.

Nhấn để phóng to ảnh

47 phòng tại Capella Hanoi là những câu chuyện kể độc đáo khác nhau về cuộc đời đầy bí ẩn của các nghệ sỹ lừng danh, những huyền thoại của nền nghệ thuật quá khứ. Ở đó, nhiều gam màu ấm nóng, nhiệt đới tạo ấn tượng mạnh mẽ như màu vàng cam, màu đỏ,… cùng hoa văn cổ điển, tinh tế đặc trưng của kiến trúc Indochina đan xen, khiến du khách không khỏi trầm trồ.

Nhấn để phóng to ảnh

Dù chỉ mới đi vào hoạt động, song với vẻ đẹp ấn tượng và dịch vụ đẳng cấp bởi Tập đoàn Capella Hanoi - thương hiệu khách sạn tốt thứ 2 thế giới do giải thưởng World's Best Awards của Travel + Leisure 2021 bình chọn, ngày 7/9 vừa qua, khách sạn Capella Hanoi đã được tạp chí DestinAsian vinh danh là một trong những khách sạn mới tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương trong The Luxe List 2021.

Hotel de la Coupole - MGallery - "cung điện" giữa lòng Sa Pa