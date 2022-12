Khám nghiệm hiện trường vụ cháy phát ra nhiều tiếng nổ ở Hà Nội

Trước đó, khoảng 19h tối 27/12, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại cửa hàng sửa xe máy trên đường Hoàng Công Chất.

Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm và Đội Chữa cháy khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với PV VietNamNet vào tối cùng ngày, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) cho biết, bước đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ tiếng nổ trong vụ cháy do pháo lậu.

"Kết quả cụ thể như thế nào phải chờ lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường", Đại tá Phạm Trung Hiếu nói.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.