Khai trương showroom đầu tiên theo tiêu chuẩn mới của Volkswagen tại Việt Nam

MAKE – Khu vực khám phá và trải nghiệm chính, tập trung vào Con người và Kỹ thuật số (#1 People first - #2 Digital first). Tại đây, với công nghệ kỹ thuật số hiện đại, đảm bảo trải nghiệm mang tính cá nhân hoá ở chuẩn mực cao nhất. Khách hàng có thể chọn màu xe, các thiết kế nội thất như ý chỉ bằng những nút chạm. Ngay lập tức, hình ảnh mô phỏng toàn diện 360 độ của chiếc xe được chọn lựa sẽ được hiển thị, giúp khách hàng dễ dàng hình dung được chiếc xe yêu thích của mình một cách trực quan sinh động hơn.

Dịch vụ khách hàng cũng được nâng cao ngay từ yếu tố con người. Đội ngũ nhân viên VW Hoàng Gia - CN An Phú được đào tạo theo tiêu chuẩn VW toàn cầu, từ kiến thức chuyên môn về xe, về giá trị cốt lõi của thương hiệu cũng như những kỹ năng mềm như thấu hiểu tâm lý khách hàng.

Teramont - SUV 7 chỗ được nhập khẩu từ Mỹ

Tại sự kiện, tân binh Teramont - SUV 7 chỗ được nhập khẩu từ Mỹ cũng chính thức được giới thiệu đến gần 50 khách hàng của VW Hoàng Gia – CN An Phú với màu xám Grey cao cấp, thể hiện phong thái đầy mạnh mẽ dành cho Quý Ông thành đạt.

Volkswagen Teramont có thiết kế mạnh mẽ đậm chất SUV đi cùng với “trái tim” là khối động cơ turbo tăng áp 2.0 TSI sản sinh công suất 220 mã lực với mô men xoắn tối đa lớn lên đến 350 Nm bắt đầu từ vòng tua máy 1600 đến 4400 vòng/phút, bộ máy ghi điểm phần tiêu thụ nhiên liệu chỉ 10 lít/ 100 km.

Đi cùng với đó là không gian linh hoạt rộng rãi cho 7 người, khoang hành lý lên đến 2.741 lít và nhiều tiện nghi cao cấp mang đến cho khách hàng sự thấu hiểu trên những chuyến hành trình dài. Teramont được xếp hạng An Toàn 5 sao bởi Cục Quản Lý An Toàn Giao Thông Mỹ và được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn hỗ trợ người lái mang đến sự an tâm trên mỗi hành trình. Teramont có giá niêm yết: 2,349 tỷ đồng.