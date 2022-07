Khai trương dịch vụ thu phí điện tử không dừng tuyến cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Hệ thống thu phí ETC lắp đặt trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung với hệ thống ETC sử dụng công nghệ RFID được Bộ Giao thông quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác, đảm bảo tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, kể từ ngày 1/8, để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện cần dán thẻ ETC và nộp tiền vào tài khoản thu phí. Số tiền tối thiểu trong tài khoản thu phí của chủ phương tiện/người điều khiển phương tiện phải đủ để thực hiện 1 giao dịch (tương ứng với số tiền thanh toán cho chiều dài quãng đường phương tiện lưu thông).