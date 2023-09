Khai trừ Đảng Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hòa Bình

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cá nhân trên.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6 đến tháng 12/2022, thực hiện các chương trình tuyên truyền, cổ động cho SEA Game 31, 3 bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm trái công vụ, mua khống 9 hóa đơn, sau đó hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán rút tiền ngân sách, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước với số tiền 104 triệu đồng.

Số tiền khống thu được, các bị can chia nhau và chia cho một số cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình.