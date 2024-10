Khai trừ Đảng 2 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên

2 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên và 2 cán bộ bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao. Chiều 14/10, phát thông cáo báo chí thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng 4 đảng viên vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Bảo Sinh và ông Đào Văn Ngọc - đều là cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên. Ông Sinh và ông Ngọc là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Đất đai, Quy hoạch sử dụng đất, Quản lý đất công; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Hội đồng bồi thường các dự án theo lĩnh vực phụ trách... nhưng thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý, để cấp dưới vi phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước về tái định cư nhằm chiếm đoạt, trục lợi gây thất thoát tài sản Nhà nước. Trước đó, ông Nguyễn Bảo Sinh và ông Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Vi phạm của 2 ông gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự quản lý của nhà nước về lĩnh vực đất đai, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang còn quyết định khai trừ khỏi Đảng bà Nguyễn Thị Diễm Thúy - Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Mới) và bà Nguyễn Thị Bích Liễu - Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ. Đối với bà Thúy, trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, bà đã thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, kiểm tra các hồ sơ cấp bổ sung kinh phí, không phát hiện sai phạm, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Trước đó, bà Thúy bị TAND tỉnh An Giang phạt 3 năm tù treo, thời gian thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Còn đối với bà Nguyễn Thị Bích Liễu - Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy bà Liễu đã giúp sức trong việc làm trái công vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập hồ sơ khống công trình, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Bà Liễu cũng bị TAND tỉnh An Giang xử phạt 2 năm tù treo, thời gian thử thách là 4 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Hành vi của bà Thúy và bà Liễu là vi phạm pháp luật Nhà nước, vi phạm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.