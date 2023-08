Khai mạc Những ngày văn hóa Hội An tại Paris

TP Hội An giới thiệu đến khách quốc tế các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của địa phương (Ảnh: Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An).

Đặc biệt, chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa bản địa của Hội An, Quảng Nam như hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, trình diễn trang phục Hội An xưa, trò chơi dân gian bài chòi, sinh hoạt cộng đồng… hấp dẫn người xem.

Các nghệ sĩ đã kể những câu chuyện giàu cảm xúc về một Hội An đậm chất thơ ca và đầy hoài niệm, chắc chắn sẽ làm say đắm những người con xa quê hay các lữ khách dù chưa một lần đến với Hội An.