Khai mạc Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon lần thứ 26

Giải Bucheon Choice cho các phim quốc tế sẽ được trao cho 1 trong 10 bộ phim được đề cử, trong đó có phim kinh dị "Alien Artist" của đạo diễn Nhật Bản Seiyo Hoya, phim kinh dị Indonesia "The Womb" của đạo diễn Fajar Nugros và "You Won't Be Alone" của đạo diễn Goran Stolevski đến từ Australia.

Trong khi đó, danh sách đề cử Bucheon Choice cho thể loại phim ngắn có sự xuất hiện của bộ phim "Bird Woman" của Tokio Oohara, "Perfect City: The Mother" của Zhou Shengwei và "Moshari" của Nuhash Humayun. BIFAN cũng có riêng một hạng mục trao giải đối với các phim giả tưởng của Hàn Quốc.