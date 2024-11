Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía Bắc năm 2024 vừa khai mạc tại Học viện Viettel (Thạch Thất, Hà Nội), thu hút hơn 800 vận động viên là các cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành TT&TT. Sáng 16/11, tại Thạch Thất (Hà Nội), Bộ TT&TT đã tổ chức Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía Bắc năm 2024. Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và hàng trăm vận động viên đến từ nhiều địa phương, doanh nghiệp trong ngành TT&TT. Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024 là sân chơi sôi nổi, sinh động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành TT&TT, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là hoạt động được Bộ TT&TT tổ chức nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, không khí vui tươi sôi nổi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT. Khai mạc Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024. Với lần thứ 2 được tổ chức, Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, với 7 nội dung thi đấu gồm: bóng đá, quần vợt, cầu lông, bóng bàn, chạy việt dã, kéo co, nhảy bao bố. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, Trưởng ban tổ chức Hội thao nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt của hơn 800 vận động viên đến từ 5 đơn vị thuộc Bộ TT&TT, 16 Sở TT&TT khu vực phía Bắc và 14 doanh nghiệp, cơ quan báo chí thuộc lĩnh vực TT&TT. Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, Hội thao năm nay có quy mô lớn hơn hẳn so với năm trước, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao trong ngành TT&TT. Hội thao cũng cho thấy sự quan tâm của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo các Sở và các cơ quan, doanh nghiệp ngành TT&TT đối với việc nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên. “Đây là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại những chặng đường cũ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, động viên nhau vượt qua khó khăn, thử thách để từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành TT&TT ngày càng vững mạnh”, Trưởng Ban tổ chức Hội thao chia sẻ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương, Trưởng ban tổ chức Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024 khu vực phía Bắc. Hội thao cũng là sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tăng cường sự dẻo dai, bền bỉ, lan tỏa tinh thần khỏe để xây dựng Tổ quốc, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc. Hội thao còn là dịp để các Sở TT&TT quảng bá hình ảnh các địa phương, giới thiệu nét đẹp văn hóa các tỉnh thành khu vực phía Bắc, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Ban tổ chức, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị. Đồng thời, Thứ trưởng kêu gọi tất cả các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết, nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao nhất, đề nghị các trọng tài làm việc công tâm, khách quan, đảm bảo hội thao diễn ra thành công tốt đẹp. Tại lễ khai mạc Hội thao, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) vì những đóng góp vào thành công của Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía Bắc năm 2023. Dưới đây là một số hình ảnh đẹp tại lễ khai mạc Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024: Lễ khai mạc Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024 có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, Trưởng ban tổ chức Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024 khu vực phía Bắc chào đón các vận động viên tiến vào lễ đài. Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía Bắc năm 2024 chứng kiến sự tham gia của nhiều đội tuyển mới. Trong ảnh là đội hình thi đấu của Đài Truyền hình Việt Nam, một trong những đội tuyển lần đầu tham dự Hội thao. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao cờ lưu niệm cho đoàn vận động viên Sở TT&TT tỉnh Điện Biên. Lãnh đạo Bộ TT&TT cùng toàn bộ vận động viên tham dự Hội thao tiến hành nghi thức chào cờ. Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024 khu vực phía Bắc được tổ chức tại Học viện Viettel (Thạch Thất, Hà Nội). Đây cũng là lần thứ 2 Hội thao truyền thống ngành TT&TT được tổ chức ở địa điểm này. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) vì những đóng góp vào thành công của Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía Bắc năm 2023. Đại diện tổ trọng tài tuyên thệ sẽ điều hành các trận đấu công tâm, khách quan nhất. Đại diện vận động viên cam kết sẽ thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tham gia ngay vào các nội dung thi đấu. Hội thao có 7 nội dung thi đấu gồm bóng đá, quần vợt, cầu lông, bóng bàn, chạy việt dã, kéo co, nhảy bao bố.