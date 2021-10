Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 16

Để đạt được các mục tiêu trên, Thứ trưởng cho rằng, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung của toàn khu vực, tiếp tục chung sức để giải quyết các vấn đề ô nhiễm nguồn nước, không khí, rác thải nhựa đại dương, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; nâng cao năng lực chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và mang lại môi trường sống an toàn hơn cho các thế hệ người dân ASEAN hôm nay và mai sau.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng về quy mô và cường độ, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển bền vững, môi trường, nguồn nước, đa dạng sinh học, an ninh lương thực và cuộc sống của người dân trong từng quốc gia, chúng ta cần có nhưng cam kết cụ thể, mạnh mẽ về nỗ lực giảm phát thải, với những biện pháp, kế hoạch phù hợp để đạt mục tiêu phát thải không trong thời gian sớm nhất.

Cuối cùng, trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực và toàn cầu đang phảigiải quyết các thách thức do đại dịch Covid 19, phục hồi kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cần được triển khai mạnh mẽ ở mỗi quốc gia, khu vực và toàn cầu, trên cơ sở duy trì mối quan hệ hợp tác, tin cậy lẫn nhau và gắn kết sự tham gia, hợp tác, hỗ trợ của các nước đối tác, cộng đồng quốc tế, cũng như sự chung tay của tất cả các chủ thể của xã hội, đặc biệt là người dân và khu vực tư nhân.