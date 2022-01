Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022: Xuân quê hương, ấm tình nhân ái

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 là Đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Dù chi phí thực hiện Đường hoa được tiết giảm nhưng vẫn có nhiều nét đổi mới. Cụ thể, bên cạnh tiêu chí an toàn và tiết kiệm, Đường hoa năm nay vừa mang lại ước vọng về tương lai tươi sáng đến với công chúng thưởng ngoạn, vừa gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là những hi sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Tinh thần chủ đạo này đã được đặt ra ngay từ lúc triển khai cuộc thi thiết kế ý tưởng Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022. Bên cạnh đó, dù triển khai theo hướng tối đa hóa hiệu quả, với chi phí tiết kiệm nhất, nhưng Đường hoa Tết Nhâm Dần 2022 vẫn bảo đảm các yêu cầu khắt khe về nghệ thuật sắp đặt, trang trí, trong đó đặc biệt khắc họa những nét tươi mới hướng về mùa Xuân quê hương, ấm tình nhân ái.



Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 được chia thành 3 phân đoạn, gồm: “Về rừng sâu – Thiên nhiên tươi xanh”, “Xuân nghĩa tình – Tự hào Việt Nam” và “Ra biển lớn – Nước non hội ngộ”. Đường hoa dài hơn 600 mét, sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại. Khác với những năm trước, linh vật cổng chào Đường hoa không nằm ở vị trí trung tâm mà được chuyển dời sang hai bên với hình tượng “Song hổ tương phùng” cao 3 mét, dài gần 7 mét, được tạo thành từ những lát thép, lát inox cắt gọt tinh tế. Hai chất liệu này thể hiện tố chất mạnh mẽ và kiêu hãnh của loài vật được mệnh danh là “Chúa tể sơn lâm”. Trên Đường hoa năm nay còn tái hiện hình ảnh “Chúa tể sơn lâm” cao 4,6 mét, dài hơn 10 mét với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ. Đây cũng là lần đầu tiên, sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật, phù hợp với đặc tính “phong thủy” của hổ. Ngoài ra, tại vị trí trung tâm cùng hai cổng chào tạo thành hình tam giác là hình ảnh tán rừng “Cây cao bóng cả” do 51 cây lộc vừng cao 3 – 4 mét, được bố trí thành 5 dãy theo hình zigzag. Các hàng cây có chiều dài tăng dần từ ngoài vào trong làm tăng độ bao phủ, tạo bóng râm cho khu vực bên dưới, rộng hơn 250 m2, vừa đủ cho sự tái hiện một khu rừng gần như thật. Đường hoa năm nay có sử dụng 12 màn hình Led được bố trí trên các trụ cao khoảng 4 mét, tạo thành vòng tròn diện tích khoảng 140 m2, bên trên là bông hoa lớn 4 màu được kết bởi các sợi dây đan dài 15m chạy dọc theo hệ thống cáp và sợi cước.

Chú hổ khổng lồ được tạo hình từ chất liệu rêu tạo nên điểm nhấn trên Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN