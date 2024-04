Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần đầu tiên tại Việt Nam sáng nay, 23/4

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng SOM ASEAN Việt Nam phát biểu tại Bàn tròn "ASEAN trong tôi, ngôi nhà của chúng ta" do Báo Thế giới & Việt Nam thực hiện ngày 19/4. (Ảnh: Anh Tuấn)

Phiên toàn thể thứ hai thảo luận về cách tiếp cận toàn diện của ASEAN trong bảo đảm an ninh khu vực, thông qua xem xét tất cả các khía cạnh kinh tế, xã hội, và môi trường, trao đổi, đề xuất những hướng đi giúp ASEAN đóng góp hiệu quả hơn vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu, khẳng định vai trò và đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu do Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng SOM ASEAN Việt Nam chủ trì với các diễn giả chính là: nghị sĩ Sue Lines, Chủ tịch Thượng viện Australia (thông điệp ghi hình), Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsud và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ TS Subrahmanyam Jaishankar (thông điệp ghi hình).

Các đại biểu tham gia tham luận là: ông Kung Phoak, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia; Học giả George Yeo, nguyên Bộ trưởn Ngoại giao Singapore; Học giả Kavi Chongkittavorn, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu an ninh và quốc tế của Đại học Chulalongkorn; GS. Dương Khiết Miễn, Chủ tịch Hội đồng Học thuật Viện Nghiên cứu quốc tế Thượng Hải (SIIS); Thông điệp ghi hình của nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair; TS. Damian Hickey, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, Viện Tony Blair vì sự phát triển toàn cầu.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ có bài phát biểu tại Phiên bế mạc Diễn đàn.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đối thoại với thanh niên ASEAN, ngày 22/4. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn, chiều ngày 22/4, tại Học viện Ngoại giao diễn ra phiên Đối thoại trực tiếp giữa Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và thanh niên ASEAN với chủ đề: “Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của thanh niên trong định hình tương lai của ASEAN” với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.