Khai mạc "Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ III"

Ông Phạm Đức Long cho rằng, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, và muốn chuyển đổi số phải có doanh nghiệp công nghệ số. Do đó, tại diễn đàn này, Ban tổ chức muốn nhấn mạnh, chuyển đổi số sẽ là động lực chính cho phục hồi và phát triển kinh tế, với tinh thần doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam thực hiện công cuộc chuyển đổi số.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp công nghệ số đã thể hiện vai trò của hai sàn thương mại điện tử lớn của Việt Nam là Voso của Viettel, Postmart của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hỗ trợ bán nông sản của các hộ sản xuất nông sản…. đều là các sản phẩm Make in Viet Nam.

Tăng trưởng của ngành công nghiệp công nghệ số của Việt Nam thời gian qua. Đồ họa: Văn Thắng

Ông Hà Trung Kiên - Tổng Giám đốc Công ty công nghệ Gapo - cho biết, Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số là sự kiện được mong chờ của các doanh nghiệp công nghệ số. Các sản phẩm Make in Viet Nam có lợi thế hơn vì hiểu rõ doanh nghiệp Việt cần gì khi chuyển đổi số; khả năng tinh chỉnh, hỗ trợ cũng như chi phí cũng tốt hơn các sản phẩm của nước ngoài. Dẫu vậy, các doanh nghiệp Việt luôn phải đối mặt với rào cản về nhận thức và lòng tin. Do đó, đại diện doanh nghiệp mong muốn có thêm các chính sách, hỗ trợ cho các sản phẩm Make in Viet Nam để tinh thần này được lan tỏa rộng rãi hơn.

Diễn đàn gồm hai phiên tham luận chính bàn về doanh nghiệp công nghệ số giải các bài toán chuyển đổi số quốc gia và doanh nghiệp công nghệ số giúp các ngành, lĩnh vực phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong và sau đại dịch COVID-19.