Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022 hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan, chiêm bái

Tượng Bà Chúa Xứ núi Sam

Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, thông qua các hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh An Giang mong muốn quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, con người Châu Đốc và An Giang... qua đó, thu hút đầu tư, khách tham quan đến với vùng An Giang thân thiện và mến khách.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ tại Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Năm 2014, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hằng năm, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan, chiêm bái, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển.