Khách Việt than thiếu chỗ chơi đêm: Cầm tiền ăn tiêu 21h lên giường đi ngủ

Năm 2022, Viện nghiên cứu phát triển du lịch đã tiến hành nghiên cứu phát triển dịch vụ đêm cho khách tại 4 địa phương ở Việt Nam gồm thành phố Đà Nẵng, phố cổ Hội An (Quảng Nam), thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và TPHCM.

Theo bà Cù Minh Phương, CEO CMPVINA Travel & Logistics, du lịch đêm ở Việt Nam còn mang tính hộ kinh doanh và cá thể nhỏ lẻ. Nhiều du khách muốn sử dụng các dịch vụ du lịch đêm có tâm lý e dè vì không biết dịch vụ của những hộ kinh doanh cá thể này có đạt chuẩn không.

"Trên thực tế, du lịch đêm rất đa dạng và không chỉ dừng ở các hoạt động của quán bar, nhà hàng. Nhiều nước trên thế giới tập trung khai thác các yếu tố văn hóa truyền thống để tổ chức tour đêm như chương trình thực cảnh, khu phố cổ, trò chơi truyền thống, trải nghiệm ẩm thực, kết hợp về âm thanh, ánh sáng để trình diễn ở các con sông về đêm để tạo ra sự đa dạng còn Việt Nam vẫn thiếu điều này", bà Phương nhận xét.

Tương tự, đại diện một công ty lữ hành tại Hà Nội chuyên đón đoàn khách tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha, thừa nhận họ mới chỉ đang khai thác cho khách đi tour đêm ở dạng tự chọn. Sau bữa tối và kết thúc hành trình tham quan ban ngày, khách được khuyến khích tự do tham quan các phố thương mại, phố đi bộ.

"Đa số tour đêm chỉ hoạt động tới 22h và chỉ tập trung ở những quán nhậu vỉa hè hay phố đi bộ, quán bar. Dù nhu cầu khách lớn nhưng hoạt động triển khai lại riêng lẻ, nhiều nơi có tính tự phát chưa thống nhất. Đặc biệt vấn đề quản lý và ô nhiễm tiếng ồn chưa được đảm bảo", vị này nói.

Đây cũng là nhận định của một đại diện doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng, địa phương vốn khai thác hoạt động du lịch đêm từ sớm như chợ đêm, đi du thuyền ngắm dọc sông Hàn, tham quan tại các cây cầu, lễ hội pháo hoa…

"Nhiều người than thở rằng, họ đi du lịch nhưng không tiêu hết tiền vì các dịch vụ vui chơi cả ngày và đêm còn đơn điệu. Ban ngày vui chơi chưa đủ, họ còn muốn vui chơi cả ban đêm cho xứng đáng kỳ nghỉ một năm chỉ có một lần.

Trong khi khách Việt đi nước ngoài quay về là hết tiền vì sản phẩm đa dạng, hình thức vui chơi giải trí phong phú. Việt Nam chưa thực hiện được các tour xuyên đêm do sự hạn chế của các chính sách pháp luật, việc bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và yêu cầu không làm ảnh hưởng đến đời sống các khu dân cư về đêm", vị này nói.

Chính vì điều này, ông Phùng Quang Thắng, phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, cho rằng, muốn kinh tế đêm phát triển cần có bộ máy và cơ chế quản lý phù hợp, có quy hoạch cụ thể với không gian và thời gian thích hợp.