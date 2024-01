Khách Việt rát tai khi trải nghiệm quán ăn 'chửi khách như hát hay' ở Anh

Nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor vừa công bố danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới trong giải thưởng Travelers’s Choice Best of the Best Destinations. Đáng chú ý, thủ đô Hà Nội cổ kính đã chiếm vị trí thứ 4 và Hội An lãng mạn đứng ở vị trí thứ 10.