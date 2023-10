Khách Việt kể lần du lịch Israel: Vừa nhập cảnh phải sơ tán khẩn cấp

Israel, quốc gia nằm ở vùng Trung Đông được cả thế giới biết tới là quê hương của 3 tôn giáo lớn gồm Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Không chỉ cảnh sắc tự nhiên muôn hình vạn trạng, nơi này còn quy tụ nhiều di tích lịch sử, thành cổ cho tới điểm đến linh thiêng như Biển Chết, bức tường Than Khóc hay biển hồ Galilee...

Đó chính là những lý do khiến anh Trường quyết tâm lên đường, dù biết quốc gia này thường trong tình trạng chiến sự bất ổn.

Khi ở biên giới Jordan chuẩn bị nhập cảnh vào Israel, anh được hải quan cửa khẩu đồng ý cấp cho visa có thời gian chỉ trong 3 ngày.

Lúc vừa nhập cảnh, còi báo động bỗng vang lên bởi có nhiều tên lửa đang phóng từ dải Gaza tới thành phố Tel Aviv. Cũng như nhiều hành khách khác, anh Trường buộc phải bỏ lại hành lý để thoát thân, tìm nơi sơ tán khẩn cấp.

"Lý do phía Israel chỉ cấp visa trong 3 ngày cũng vì sự an toàn tính mạng cho du khách. Thời điểm chúng tôi đặt chân tới đây là lúc đất nước hứng chịu hàng trăm quả tên lửa do nhóm Hamas phóng từ dải Gaza. Bởi vậy, suốt hành trình khám phá Israel đầy rẫy nguy hiểm ", vị khách Việt tâm sự.

Vẻ đẹp của Jericho, một trong những thành phố cổ nhất thế giới.

Vì thời gian rất hạn hẹp nên anh Trường buộc phải vừa đi vừa chạy để kịp tham quan 12 danh thắng ở quốc gia này.