Khách vào phố cổ phải mua vé: Thành ủy Hội An đề xuất lùi thời gian thực hiện

Liên quan đến việc TP Hội An sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ đối với tất cả du khách trong và ngoài nước từ ngày 15/5, ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An - cho hay, Thành ủy đã đề nghị UBND thành phố Hội An trước mắt cứ thực hiện bán vé theo quy định cũ.

Cụ thể, Thành ủy Hội An đã chỉ đạo UBND thành phố lùi thời gian thực hiện việc phân luồng du khách. Trước mắt các hoạt động mua bán vé tham quan phố cổ Hội An sẽ được tổ chức như thời điểm trước dịch COVID-19, đồng thời thành phố tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân địa phương và dư luận để có sự điều chỉnh phù hợp trước khi ban hành chủ trương mới.