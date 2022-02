Khách ùn ùn lên núi 'săn' băng tuyết, khu du lịch 'cháy' phòng lưu trú, dự báo ngày mai miền Bắc vẫn rét căm căm

Mọi nơi đều được bao phủ màu trắng tinh khôi của băng tuyết, một hình ảnh dường như rất hiếm gặp ở Việt Nam. Do là ngày nghỉ cuối tuần nên rất nhiều du khách đến đây. Bên cạnh đó, đường lên đỉnh núi khá nhỏ và trơn trượt gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trên đỉnh núi Phja Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), nhiệt độ lạnh nhất ghi nhận vào sáng 20/2 là - 6 độ C và đã xuất hiện băng tuyết. Cơ quan khí tượng dự báo có khả năng xuất hiện băng tuyết trong đợt lạnh này nên dù rét đậm, rét hại nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều du khách đến với đỉnh Phja Oắc để được ngắm băng tuyết.

Thôn Lao Xa, xã Sủng Là (Đồng Văn) là một điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong hành trình khám phá nơi địa đầu Tổ Quốc, dặc biệt khi mùa Xuân về. (Ảnh: Afamily)

Khoảnh khắc cả gia đình dưới tán cây được bao phủ bởi băng giá ở thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Afamily)

Ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), trong ngày 20/2 cũng ghi nhận khá đông người dân và du khách đổ lên đỉnh núi để trải nghiệm khung cảnh băng giá. Toàn bộ cơ sở lưu trú trên đỉnh Mẫu Sơn đã kín chỗ, trong khi lượng khách tiếp tục tăng, đa phần là từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa... Dự kiến trong 2 ngày cuối tuần, lượng khách lên đỉnh Mẫu Sơn ước đạt khoảng 2.500 lượt.

Lực lượng chức năng khuyến cáo du khách lên các khu du lịch trên vùng núi hết sức cẩn thận khi di chuyển do đường nhỏ, trơn trượt, mù trời; đồng thời chủ động giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang kín; đặc biệt khi đi bộ cần đi giày có đế ma sát tốt do thời tiết mưa nhỏ, có băng giá dễ gây trơn trượt... Cảnh sát giao thông cũng tổ chức phân luồng, bố trí các phương tiện để tránh ùn tắc.

Đoàn xe nối đuôi nhau lên đỉnh Mẫu Sơn đông dần khiến giao thông ở đây ùn tắc kéo dài. (Ảnh: SKĐS)

Toàn bộ cơ sở lưu trú trên đỉnh Mẫu Sơn đều trong tình trạng “kín chỗ” trong ngày 20/2. (Ảnh: VOV)

Rất đông nhân dân và du khách đang đổ lên đỉnh Mẫu Sơn để trải nghiệm hiện tượng thời tiết thú vị hiếm có. (Ảnh: VOV)

Dự báo hiện tượng băng tuyết ở Mẫu Sơn vẫn tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. (Ảnh: VOV)

Trong ngày 20/2, một số nơi ở thị xã Sa Pa nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 1 - 3 độ C, thời tiết rét buốt. Trên đỉnh Fansipan, nhiệt độ chỉ khoảng -4 độ C và dự báo sẽ hình thành băng tuyết. Trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ, nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu sáng sớm nay, nhiệt độ xuống thấp với mức -6 đến -2 độ C, xuất hiện tình trạng băng giá trắng xoá các cành cây, ngọn cỏ và cả vật dụng sinh hoạt của người dân.