Khách tới phố cổ Hội An uống cà phê, ăn bánh mì mà thu phí 80.000đ là bất công

Ông Nguyễn Minh Xoang, Giám đốc công ty Du lịch Hải Vân Cát chia sẻ, từ lâu nay việc tổ chức theo tour, đoàn vẫn phải mua vé tham quan phố cổ Hội An với giá 80.000 đồng/người đối với khách nội địa và 120.000 đồng đối với khách quốc tế. Chính vì thế, ông Xoang không bất ngờ trước thông báo tất cả các du khách buộc phải mua vé khi vào phố cổ Hội An. Tuy nhiên, theo ông Xoang, Hội An cần cân nhắc việc thu phí ở thời điểm hiện tại. Với mức phí 80.000 đồng/khách, ông cho là khá cao đối với khách nội địa.

Du khách tham quan phố cổ Hội An (Ảnh: Công Sáng)

Đại diện một số doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về tính khả thi của việc quản lý thu vé. Họ cho rằng, Hội An có quá nhiều cửa ngõ để vào thành phố và không phải nơi nào cũng có chốt kiểm tra vé chặt chẽ.

Chiều 4/4, trong cuộc họp báo về tình hình KT-XH của tỉnh Quảng Nam, đại diện sở Tài chính đã có những ý kiến xung quanh vấn đề TP Hội An thu phí đối với du khách.

Theo đó, mức thu phí tham quan, tu bổ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trên cơ sở tham mưu của các cơ quan ban ngành.

“Tỉnh đã ban hành giá vé tham quan tại nghị quyết số 33 ngày 8/12/2016. Trong nghị quyết này sẽ có thông tin về việc đối tượng được miễn, giá vé thu đối với người nước ngoài ra làm sao, trong nước như thế nào?

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơ quan ban ngành xem xét tình hình thực tế và báo cáo HĐND tỉnh giảm giá vé”, vị này nói.