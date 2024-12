Khách Tây 'không thể rời Việt Nam' vì mê một món bình dân, ăn vài lần mỗi tuần

Nhìn thấy món ăn Việt yêu thích được phục vụ nóng hổi ngay trước mắt, vị khách Tây không giấu nổi biểu cảm hào hứng, lập tức gắp một miếng to đưa lên miệng thưởng thức. Will Courageux (32 tuổi) là nhà sáng tạo nội dung người Pháp, hiện sinh sống và làm việc tại Việt Nam được gần 10 năm. Trên kênh YouTube cá nhân có hơn 1,2 triệu lượt theo dõi, Will thường xuyên chia sẻ video trải nghiệm các món ăn, đặc sản Việt Nam. Trong video ngắn được chia sẻ gần đây, Will giới thiệu một món ăn dân dã mà bản thân yêu thích ngay từ lần đầu tiên nếm thử hương vị, đến mức “không thể rời Việt Nam”. Đó là món rau muống xào tỏi. Thậm chí, ở phần mô tả của video, vị khách Tây còn nhấn mạnh đây là món ăn Việt Nam ngon nhất (theo cảm nhận riêng).

Will thưởng thức món rau muống xào tỏi trong một quán bia hơi ở Hà Nội Cách đây vài tuần, Will cùng bạn ghé một quán bia hơi bình dân ở Hà Nội. Khi món rau muống xào tỏi nóng hổi được bưng lên, anh không giấu nổi sự hào hứng, lập tức gặp một miếng thật to, đưa lên miệng thưởng thức. Dù YouTuber người Pháp không nói, chỉ liên tục thể hiện biểu cảm trên gương mặt nhưng mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự hài lòng của anh trước món ăn dân dã ở Việt Nam. Theo chia sẻ của Will, rau muống xào tỏi là món ăn thường thấy tại các nhà hàng, quán bia hơi Việt. Lần đầu anh thưởng thức món này là trong chuyến du lịch Việt Nam cách đây 8 năm và vẫn nhớ như in cảm giác “không thể buông đũa” vì sự kết hợp hương vị hoàn hảo giữa rau muống xanh giòn với tỏi phi thơm lừng. Kể từ đó, rau muống xào tỏi trở thành món ăn yêu thích, thường xuất hiện vài lần mỗi tuần trong bữa ăn của chàng trai Tây. Thậm chí, khi có bạn bè nước ngoài hay người thân từ quê nhà sang thăm, anh đều nhiệt tình giới thiệu món rau muống xào và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không chỉ Will, nhiều du khách quốc tế khi tới Việt Nam cũng bày tỏ sự yêu thích với món rau muống xào dân dã. Trong đó có 2 YouTuber nước ngoài khá nổi tiếng hiện sống và làm việc tại Việt Nam là Jongrak (đến từ Hàn Quốc) và Brandon Hurley (36 tuổi, đến từ Mỹ).

Jongrak và Brandon Hurley thưởng thức món rau muống xào nhân dịp đầu năm ở TPHCM. Ảnh: HanQuocBros Jongrak cho hay, rau muống xào là món đa phần người Hàn Quốc đều ăn khi du lịch Việt Nam. Còn Brandon Hurley nhận xét món ăn này có độ giòn, tươi mát và được nêm nếm gia vị đậm đà. Tháng 7 vừa qua, chuyên trang ẩm thực có tiếng Taste Atlas công bố danh sách “100 món xào ngon nhất châu Á". Trong đó, có 5 đại diện từ Việt Nam là rau muống xào tỏi (thứ 13), phở xào (thứ 27), miến xào cua (thứ 65), su su xào tỏi (thứ 68) và ốc hương xào (thứ 71).

Món rau muống xào nóng hổi với màu xanh bắt mắt, dậy mùi thơm của tỏi phi. Ảnh: Serious Eats Taste Atlas mô tả rau muống xào tỏi là "món ăn truyền thống của Việt Nam phù hợp với người ăn chay, là món ăn kèm tuyệt vời cùng cơm trắng". Cũng theo chuyên trang này, bí quyết để có được món rau muống xào tỏi ngon nằm ở khâu chần sơ rau, trước khi xào cùng tỏi và hỗn hợp nước sốt gồm muối, đường và nước mắm. Theo VietNamnet