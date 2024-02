Khách sạn thú cưng 'cháy phòng' cận Tết, nhân viên phục vụ không ngơi tay

Trong phòng cắt tỉa, những chú chó đang được làm đẹp, quá trình cắt tỉa, tắm, sấy khô... mỗi con mất khoảng 3 giờ.

Ngô Thị My có 3 năm trong nghề làm đẹp cho chó, mèo. Kể từ sau 23 tháng Chạp, do đông khách My không có thời gian đi tất niên cùng bạn, cô liên tục phải cắt, tắm cho hàng chục chú chó. "Phải thực sự yêu động vật mới làm được công việc này. Chăm sóc mỗi con chó để có thể đẹp được không hề đơn giản. Đôi khi chó lạ sẽ có phản ứng lại với những người thợ cắt, khi ấy mình phải bình tĩnh xử lý.

Dịp Tết những ngày cuối năm số lượng khách đến làm dịch vụ tăng mạnh. Tôi chỉ ăn trưa vội vàng rồi phải làm việc ngay, không có thời gian nghỉ trưa", My nói.

Sau khi làm đẹp xong, những chú chó sẽ được tạo dáng để chụp ảnh, gửi đến cho chủ nhân. Điều này vừa để nghiệm thu, vừa là để khách hàng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của thú cưng lên các nền tảng mạng xã hội.