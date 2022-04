Khách sạn giúp chữa lành nỗi đau thất tình dành cho phụ nữ

Tại khách sạn, một chuyên gia EMDR (liệu pháp tái xử lý và nghiên cứu chuyển động mắt - một kỹ thuật để mở khóa và xoa dịu những ký ức đau buồn) sẽ hỗ trợ giải phóng nỗi đau của những khách lưu trú tại đây.

Không ít chị em phụ nữ hậu chia tay gặp vấn đề về cân nặng. Một nhóm sụt cân do không ăn uống đầy đủ, một nhóm tăng cân chóng mặt vì càng buồn thì ăn càng nhiều. Tại khách sạn The Heartbreak, khách hàng sẽ được chiêu đãi những món ăn theo mùa do đầu bếp của khách sạn chế biến, được thiết kế để bồi bổ và chữa bệnh.

Hướng tới đối tượng duy nhất là phụ nữ, khách sạn The Heartbreak có thể bỏ lỡ nhiều khách hàng khác nhưng họ đã tạo được một dấu ấn đặc sắc cho riêng mình, đó là hàn gắn vết thương lòng cho những người phụ nữ trong tình yêu.

Các khóa trị liệu sắp tới, khách sạn The Heartbreak được kỳ vọng sẽ giúp nhiều phụ nữ hơn nữa hiểu rõ giá trị của bản thân, quên đi những gì không xứng đáng và sống một cuộc đời vui vẻ.

Chi phí cho khóa trị liệu ngắn nhất khoảng 2.250 bảng Anh (tương đương hơn 67 triệu đồng).