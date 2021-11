Khách sạn 5 sao bán cơm rang dưa bò, đẳng cấp quốc tế tranh phần vỉa hè

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục kéo dài với diễn biến khó lường, các khách sạn đã chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh để nhanh chóng thích nghi, như đăng ký làm cơ sở cách ly có trả phí, hoặc cung cấp dịch vụ lưu trú dài hạn.

Tại Hà Nội, trong số hơn 20 khách sạn tham gia dịch vụ này, hơn nửa là 4-5 sao, có giá thuê phòng thuộc loại đắt nhất tại Hà Nội như Khách sạn Hyatt Regency West, Khách sạn Sofitel Legend Metropole, Khách sạn InterContinental, Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La...

Tương tự, thị trường TP.HCM đã chứng kiến điểm sáng ở một số khách sạn tại khu vực quận Tân Bình, khu vực gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, với tỷ lệ lấp đầy lên đến 78%. Tất cả các khách sạn 5 sao tại khu vực này đều đã được sử dụng làm sở cách ly y tế.

Giá phòng sụt giảm

Đại dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ra nhiều biến động lớn đối với nền kinh tế, ngành du lịch và thị trường khách sạn. Theo CBRE, tại Hà Nội, giá giá phòng bình quân đạt 94,4 USD, giảm 3,9% so với quý 3/2020 và giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tương tự, công suất phòng bình quân đạt 26,2%, giảm 3% so với cùng kỳ 2020 và giảm 54,7% so với cùng kỳ 2019. Vì vậy, doanh thu trên phòng chỉ đạt 24,7 USD, giảm 14,2% so với cùng kỳ 2020 và giảm 72.9% so với cùng kỳ 2019. Kết thúc quý 3/2021, thị trường khách sạn 4-5 sao ở Hà Nội có tổng cộng 5.337 phòng với 38 dự án.