Khách quốc tế thích thú check-in làng hương nổi tiếng ở Hà Nội

Nhiều du khách quốc tế sau khi xem ảnh về làng hương Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa trên mạng xã hội đã lập tức bay đến Hà Nội chỉ để có được tấm hình ấn tượng tại đây. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa thu của làng hương Quảng Phú Cầu. Video: Lộc Liên. Cách đây vài ngày, Gelo Marcelino (Philippines, tiếp viên hàng không) bắt gặp hình ảnh và video về làng hương Quảng Phú Cầu trên mạng xã hội Instagram và Tiktok.

Chị Sarah (29 tuổi, người Đan Mạch gốc Iraq) cho biết, khi lướt mạng xã hội Instagram, cô vô tình thấy video về làng hương Quảng Phú Cầu, do đó cô quyết định dành 5 ngày để đến Việt Nam du lịch. Trong đó, Sarah dành hẳn 1 ngày để đến Quảng Phú Cầu tìm hiểu và trải nghiệm về quy trình làm hương của làng nghề này.

Du khách Abraham (64 tuổi, Ấn Độ) cũng bày tỏ: “Quê hương các bạn thật quyến rũ và xinh đẹp, nhất là trong mùa thu này. Khi tôi gửi những hình ảnh tại làng hương Quảng Phú Cầu cho bạn bè và người thân, họ đã thốt lên rằng sẽ bay đến Hà Nội ngay trong đêm để hôm sau đến ngôi làng hương này”.

Không chỉ hấp dẫn khách du lịch quốc tế, làng hương Quảng Phú Cầu còn trở thành dự án nghiên cứu của nhóm sinh viên K17, chuyên ngành truyền thông đa phương tiện, Đại học FPT.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Bản (69 tuổi) - chủ một hộ làm hương lâu đời trong làng, cũng là người bán vé kiêm chụp ảnh cho du khách tại sân đình làng Quảng Phú Cầu - cho biết: Kể từ đầu năm 2023, khi huyện Ứng Hòa tổ chức khánh thành điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, lượng du khách quốc tế đến đây ngày một gia tăng

Cũng theo ông Bản, nếu như trong năm 2023, khách Ấn Độ chiếm tới 70% tổng lượng du khách quốc tế đến làng, thì sang năm nay số lượng này chuyển sang du khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines hay Indonesia,…

Khảo sát thực tế, hiện nay mỗi vé thăm quan tại các điểm du lịch tại làng hương Quảng Phú Cầu có giá 50.000 đồng/người (2 USD). Còn một bó hương 20 que có giá hơn 12.000 đồng (0,5 USD).

Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến làng Quảng Phú Cầu dài hơn 30km, do đó để đến đây du khách có thể di chuyển bằng taxi hoặc xe máy, trong đó giá taxi dao động trong khoảng 300 – 350 nghìn đồng/lượt, tương đương 13 – 15USD.

Từ mùa thu đến đông là lúc du khách đến làng Quảng Phú Cầu nhiều nhất, vì đây là khoảng thời gian miền Bắc ít mưa, trời nắng đẹp, thuận tiện cho việc phơi chân hương. Do đó, du khách sẽ lưu giữ được nhiều bức ảnh ấn tượng nhất. Lộc Liên