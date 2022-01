Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng nhưng chỉ bằng 44% so với năm trước

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay 23/1 tức ngày 21 tháng Chạp, lượng hành khách đi lại bằng máy bay là hơn 59.000 lượt. Tuy có tăng cao so với thời gian trước nhưng chỉ bằng 44% so với năm trước.

Cụ thể, trong ngày 23/1 có 617 chuyến bay, bằng 82,5% so với năm 2019 (748 chuyến bay) và bằng 66,4% so với năm 2020 (929 chuyến bay). Trong ngày 23/1, sân bay đón 59.179 lượt khách, bằng 56,1% so với năm 2019 (105.508 lượt khách) và bằng 44% so với 2020 (134.661 lượt khách).