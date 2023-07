Khách Philippines đánh giá cao ẩm thực Việt, gợi ý những món ngon phải thử

Cặp đôi food blogger JB & Renée của trang blog ẩm thực nổi tiếng Philippines Will fly for food. Ảnh: Will fly for food.

Nhằm giúp các độc giả của mình dễ dàng tiếp cận các món ngon Việt Nam khi đến đây du lịch, cặp đôi food blogger đã gợi ý một danh sách dài các món bánh truyền thống của người Việt. Theo đó, món bánh cuốn của miền Bắc đứng đầu danh sách này.

Món bánh được làm từ bột gạo mỏng lên men hấp chín cùng với nhân thịt lợn xay đã tẩm gia vị và mộc nhĩ, ăn kèm với hành khô và một chén nước mắm cùng các loại rau thơm. Tùy mỗi nơi, món ăn này còn có thêm chả lụa, dưa leo cắt sợi và giá đỗ.

Món bánh cuốn hấp dẫn. Ảnh: ST.

Kế tiếp là các loại bánh của đất cố đô Huế, như bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ram ít, bánh ướt và chả tôm, khi ăn thường kèm với chén nước mắm pha đặc trưng.