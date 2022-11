Khách nước ngoài đổ xô đến Nhật Bản sau mở cửa

Nhật Bản vào ngày 11/10 đã chấm dứt một số biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt khi Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố dựa vào du lịch để phục hồi nền kinh tế - đặc biệt là khi đồng yên dao động gần mức thấp nhất trong 32 năm so với đồng đô la.

Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết số lượng du khách nước ngoài, cả du lịch và kinh doanh, đã tăng lên 498.600 lượt trong tháng 10, cao hơn gấp đôi so với 206.500 lượt của tháng 9 và tăng 2.155% so với năm trước, mặc dù vẫn thấp hơn 80% so với năm 2019.