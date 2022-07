Khách nữ tiến sát máy bay quay video: Vi sao an ninh không xử phạt?

Hành vi của nữ khách tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho chính mình và cho hàng không. (Ảnh cắt từ clip)

Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không của sân bay Phú Quốc trực ở đó đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu hành khách quay trở lại vị trí an toàn.

Trước câu hỏi vì sao nhân viên an ninh không xử phạt? ông Sơn cho hay thời điểm đó an ninh sân bay nghĩ hành khách chỉ có hành vi phấn khích khi chuẩn bị lên máy bay, chưa có hậu quả gì, nên không giữ hành khách lại để xử lý về hành vi gây rối, không tuân thủ các quy định về an toàn hàng không.