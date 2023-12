Khách hàng đổ xô đến nhà hàng ở Nhật Bản để được nhân viên nữ tát 'lật mặt'

Theo Daily Mail, không chọn bữa ăn thư giãn, thực khách đổ xô đến một nhà hàng ở tỉnh Nagoya (Nhật Bản) để được... "ăn tát".

Những nữ nhân viên phục vụ mặc kimono truyền thống liên tục tát vào mặt khách trước bữa ăn. Nhiều cú đánh mạnh đến mức khách hàng bị hất văng khỏi ghế.

Nhà hàng này có tên là Shachihoko-ya, mở cửa năm 2012, từng có nguy cơ phá sản. Tình thế xoay chuyển khi các nhân viên quảng cáo dịch vụ "ăn tát" kỳ lạ, nhờ đó công việc kinh doanh trở nên phát đạt bất ngờ.