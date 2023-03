Khách đi taxi Tân Sơn Nhất sẽ 'cõng' 3 loại phí

Khách đón taxi tại làn C sân bay Tân Sơn Nhất

Đại diện hãng taxi Vinasun, đơn vị có hơn 1.000 đầu xe hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết trước đây sân bay cho thuê vị trí đậu theo tháng, chia ra mỗi lượt xe chịu phí 4.000 đồng. Sắp tới nếu sân bay áp dụng mức 9.100 đồng/lượt (tăng gấp đôi so với trước), cộng thêm việc Công ty Cổ phần Đầu tư TCP thông báo tính phí quá cảnh qua làn C và D từ 5.000 đến 15.000 đồng/lượt thì mỗi hãng taxi phải đội chi phí từ 3 - 5 tỉ đồng/năm.

Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ thu tiền đơn vị khai thác chỗ đậu taxi theo lượt chứ không cung cấp chỗ đậu theo tháng như trước đây. Giá khởi điểm cho 18 vị trí làn C ga quốc nội và 12 vị trí làn A ga quốc tế đến, 4 vị trí làn B ga quốc tế đi là 9.100 đồng/lượt xe với xe 4-9 chỗ. Giá cho 12 vị trí tại làn D1 và 11 vị trí cho làn D2 đối với xe taxi công nghệ cũng 9.100 đồng/lượt.

Nếu đón khách tại làn C, tổng phí một lượt tối thiểu là 24.100 đồng và đón khách tại làn D là 34.100 đồng/lượt. Với mức phí này thì những cuốc khách đi gần khoảng vài kilomet…, mức phí có thể bằng hoặc cao hơn giá cước.

"Nếu các hãng phải gánh hoàn toàn khoản phí thì không kham nổi, còn bắt anh em tài xế chịu cũng không xong. Do đó hành khách chắc chắn sẽ chịu phần nhiều khoản phí này" - đại diện hãng Vinasun cho hay.

Ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP HCM, cho rằng việc điều chỉnh phí cuốc xe không phù hợp, đè nặng thêm chi phí, gây thiệt hại quyền lợi khách hàng. Hoạt động taxi trong sân bay ngoài mục đích kinh doanh còn góp phần bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại sân bay, giải tỏa khách vào những ngày lễ, Tết. Nếu tăng mức phí cao, nhiều khả năng lái xe ngại vào sân bay vì chịu phí, chưa kể hành khách cũng ngại phí mà ra ngoài đón khách, gây mất an ninh trật tự.

Dễ tạo bất ổn

Để hài hòa quyền lợi giữa sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe và khách hàng, ông Tạ Long Hỷ cho biết Hiệp hội Taxi TP HCM đã có văn bản kiến nghị đến Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty Cổ phần Đầu tư TCP và Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM. Hiệp hội này kiến nghị cảng hàng không cho sử dụng bãi đệm trên đường Hồng Hà để tập kết taxi trước khi vào làn C đón khách mà không thông qua nhà xe TCP. Các hãng sẽ tự điều phối xe linh hoạt theo từng đợt với lượng xe vừa đủ để không gây ùn ứ trên đường di chuyển vào làn C. Ngoài ra, đề xuất mở thêm làn C1 (kế bên làn C) dành riêng cho các hãng taxi truyền thống chạy từ bãi đệm Hồng Hà đến thẳng làn C1 đón khách, không thông qua nhà xe TCP.

Về giá dịch vụ, hiệp hội kiến nghị Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất cân nhắc lại vì mức thu 9.100 đồng/lượt là quá cao. Các hãng chấp nhận mức thu 4.500 - 5.000 đồng/lượt (cao hơn hiện nay 500 - 1.000 đồng/lượt) vì phù hợp và tổng chi phí chênh lệch không nhiều so với mức thuê đậu xe đang thực hiện.

Khách lên taxi công nghệ trong nhà xe TCP