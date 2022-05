Khách đi máy bay tăng vọt, ngành hàng không vẫn "khóc" vì khó khăn

Cục HKVN dự báo, năm 2022, sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt từ 42-47 triệu lượt hành khách tăng từ 170-200% so với năm 2021 nhưng giảm trên 40% so với năm 2019. Tính riêng thị trường nội địa, lượng hành khách vận chuyển ước đạt từ 33-35 triệu lượt khách giảm từ 6-10% so với năm 2019. Sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt hơn 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng hơn 16% so với năm 2021 và tăng hơn 21% so với năm 2019.

"Năm 2022, dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội cũng đã dần trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, cần nhiều thời gian hơn để các doanh nghiệp có thể khắc phục tổn thất, khôi phục lại hoạt động kinh doanh", lãnh đạo Cục Hàng không nói và cho biết Nhà nước hiện vẫn đang triển khai các giải pháp tổng thể giúp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19.