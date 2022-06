Khách đi máy bay tăng kỷ lục, sân bay Nội Bài ùn tắc

Trước tình hình này, sân bay Nội Bài đưa ra những giải pháp đáp ứng nhu cầu của hành khách và dịch vụ sân đỗ ô tô nhà ga T1; tăng cường lực lượng an ninh hàng không; thường xuyên phối hợp với Đồn công an Nội Bài cùng tham gia điều tiết phân luồng phương tiện trong sân đỗ, làn vào/ra thu phí và khu vực sảnh đón khách dành cho phương tiện vãng lai; triển khai mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ; hạn chế các phương tiện xe ưu tiên, xe đưa đón nhằm tạo luồng giao thông thông thoáng cho hành khách…

Theo thống kê, tỷ lệ hành khách sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển đến Nội Bài hiện giảm mạnh so với trước dịch COVID-19, chỉ đạt khoảng 30%, phần còn lại chủ yếu là phương tiện cá nhân.

Khách tăng cao và sử dụng phương tiện cá nhân ra vào đón khách tại Nội Bài cũng tăng đột biến, ghi nhận cao gấp 3 lần so với trước đại dịch COVID-19. Điều này gây áp lực lớn đến luồng di chuyển và sân đỗ ô tô vốn đã được bố trí tối đa trong giới hạn mặt bằng cho phép.

Sân bay cũng đang nghiên cứu đầu tư hệ thống thu phí không dừng để tăng năng lực thông xe và giảm tối đa tình trạng ùn ứ tại các lối vào/ra sân đỗ ô tô; hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Giao thông vận tải cho phép lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ để bố trí bổ sung một sân đỗ ô tô phục vụ người dân.

Sân bay Nội Bài kêu gọi hành khách hợp tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông như: Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, tăng cường sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng để dễ dàng tiếp cận nhà ga. Sát giờ tàu bay hạ cánh mới đưa phương tiện vào đỗ chờ để đón khách, không nên đến quá sớm gây áp lực lên sân đỗ…

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, hành khách cần di chuyển, dừng đỗ đúng luồng tuyến quy định. Tại khu vực làn dành cho xe vào đón khách: Dừng xe sát lề đường bên phải và tối đa không quá 5 phút/lượt vào đón khách, không đỗ xe tại làn này. Các phương tiện dừng đỗ sai vị trí, quá thời gian quy định sẽ bị lực lượng An ninh hàng không khóa xe. Đồng thời, khuyến nghị nâng cao văn hóa tham gia giao thông, tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng tại cảng hàng không để đảm bảo lưu thông thuận tiện, an ninh trật tự, an toàn giao thông.